شكرا لقرائتكم خبر عن المطارات المصرية تشارك فى حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعطى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، توجيهاته لجميع المطارات المصرية وخاصة المطارات السياحية بإذاعة فيديوهات تعريفية عن حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر، وتعرض الفيديوهات الآثار الضارة للأنشطة البشرية على البيئة البحرية مع طرح أساليب بسيطة للمساهمة كأفراد فى حماية النظم البيئية واستعادتها.

وأثنى الطيار محمد منار على التعاون والتنسيق المستمر والفعال بين وزارتى الطيران المدنى والبيئة ودعم الوزارة كافة مبادرات وزارة البيئة للحفاظ على التوازن البيئى، وهنأ الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمناسبة إطلاق حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر والتى تتزامن مع احتفالات جمهورية مصر العربية بيوم البيئة العالمى.

وأضاف أن وزارة الطيران المدنى تشجع على استخدام الطاقة النظيفة فى الخدمات الجوية والأرضية مما يساهم فى الحد من أزمة الطاقة باستخدام حلول غير تقليدية كالوقود الحيوى للحفاظ على البيئة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية وزارة الطيران المدنى فى نشر رسائل التوعية الخاصة بحماية البيئة البحرية، كما أثنت الوزيرة على التعاون المثمر مع وزارة الطيران المدنى، ووجهت الشكر للطيار محمد منار وزير الطيران لتوجيهاته بنشر مجموعة من الفيديوهات التى توضح الآثار السلبية للأنشطة البشرية على البيئة البحرية بالطائرات والمطارات المصرية ليكون هناك وعى لدى المواطنين المسافرين على أهمية البيئة البحرية وهذا دورا هاما لوزارة الطيران المدنى بدعمها للرسائل البيئية، كذلك فهو رسالة هامة للسائحين لتعريفهم بجهود مصر فى الحفاظ على مواردها الطبيعية.

جدير بالذكر أن حملة حماية البيئة البحرية فى البحر الأحمر تعد الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط وافريقيا كأحد أهداف حملة الترويج للسياحة البيئية مع حماية البيئة البحرية والساحلية للبحر الأحمر، وتهدف الحملة الحفاظ على التنوع البيولوجى للبحر الاحمر كحق للأجيال القادمة فى الموارد الطبيعية وهو ما يساهم فى الحفاظ على التراث الطبيعى والتنمية المجتمعية فى مصر على الصعيدين الاقتصادى والثقافى ويضمن استمرارية السياحة الساحلية المسئولة فى مصر.