شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة: مستعدون لعودة السياح الروس إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن مصر تهتم بكل السياح على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن السائح الروسى لم يتوقف عن زيارة مصر، رغم عدم قدرته للقدوم عبر الطيران المباشر منذ 6 سنوات.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، أن السياح الروس سيعودون لمصر قريبًا، مستطردة :"مستعدون لعودتهم، وسيكون هناك حد أدنى للأسعار في الفنادق".

وأشارت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار إلى أن السياحة الروسية ستساهم في ضبط ميزان الطلب والعرض في السوق، مؤكدة أنه تم تطعيم العاملين في الفنادق والمنشآت السياحية.

وبدوره قال الإعلامي عمرو أديب، إن الأيام القادمة ستبدأ بشائر السياحة الروسية المباشرة إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، مشيرًا إلى أن السائح الروسي يهتم كثيرًا بالسياحة الشاطئية أكثر من السياحة الثقافية.