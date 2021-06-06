شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تربوى: تصريحات وزير التعليم انعكاس واضح لرغبة الرئيس فى بناء إنسان جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، هي انعكاس واضح وتعبير صادق عن رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء إنسان جديد لمجتمع جديد يقوم بالتفكير والتفسير وإبداء الرأي، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي الذى دعى إليه الرئيس وقام بترجمته الدكتور طارق شوقي، هو مصلحة الطالب، وهناك العديد من التيسيرات التي أوضحها وزير التربية والتعليم، منها أن الامتحان سيكون ورقياً وإلكترونيا، والتيسير الثاني هو وجود نوعين من الأسئلة والإجابات، بالإضافة إلى تأخير الامتحان من 4 يوليو إلى العاشر من الشهر ذاته.

وتابع الخبير التربوى خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء DMC، والذى تقدمة الإعلامية جاسمين طه حسين، أن الامتحان سيقوم على قياس القدرات العقلية المتنوعة للطلاب ومهاراتهم، وأن الطلاب قد تعودوا على هذا النوع من الامتحانات.

وواصل شحاتة قائلا إن الامتحان سيكون للتمييز بين الطلاب وليس للمرور فقط من العام الدراسى، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ التعليم المصرى سيكون هناك دور ثانى بعد أسبوعين من أداء امتحان الثانوية العامة.