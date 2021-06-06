شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى واستئناف الحركة الملاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الأحمر مساء اليوم السبت بعد إغلاق لمدة ثلاثة أيام، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

وأكدت الهيئة في بيان لها استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية، ويقوم مديرو الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة .