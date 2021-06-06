شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: كاميرات بكل لجان الثانوية العامة.. "واللى يغش هنجيبه بسرعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الثانوية العامة هذا العام تشهد أحداث غير مسبوقة، وخاصة فى ظل وجود 3 امتحانات تجريبية قبل الامتحانات، مشيرًا إلى أن الامتحان النهائى يوم 10 يوليو وينتهى 2 أغسطس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، أن الوزارة تتعامل مع جميع الشكاوى، وتهتم قبل أى شىء بمصلحة الطلاب.

وواصل وزير التربية والتعليم: "وصلنا للمرحلة الأخيرة فى امتحانات الثانوية العامة، والقلق أكثر من ناحية الأهالي، وأؤكد لهم أن دخول الجامعات يكون بالمنافسة، والامتحان سيكون إلكترونيا من خلال الكمبيوتر، ولا فرصة لتسريب الامتحان".

وتابع قائلًا:" كل اللجان سيكون بداخلها كاميرات لتسجيل كل ما يحدث في اللجان، وأى حد يقدم على الغش سيتم الوصول له بسرعة، وقانون الغش الجديد يتضمن عقوبات مغلظة وأتمنى محدش يعمل كدا".

وأوضح أن تصحيح الامتحانات سيكون الكترونيًا، ويجب على الطالب تقديم اختيار واحد، وعدم تعدد الإجابات.