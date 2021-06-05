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تبكير الفجر بالمحافظات .. تعرف على مواقيت الصلاة في مدن مصر غداً الأحد 6 يونيو 2021

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رجب رمضان 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تبكير الفجر بالمحافظات .. تعرف على مواقيت الصلاة في مدن مصر غداً الأحد 6 يونيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة في جميع المدن المصرية غداً الأحد 6 يونيو 2021، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

مواعيد الصلاة غداً حيث يقدم موعد المغرب دقيقة يومياً:

المدينة

التاريخ

فجر

شروق

ظهر

عصر

مغرب

عشاء

القـاهـرة

2021-06-06

3:8 ص

4:53 ص

11:54 ص

3:30 م

6:54 م

8:27 م

الإسكندرية

2021-06-06

3:9 ص

4:56 ص

11:59 ص

3:38 م

6:55 م

8:37 م

طنطــا

2021-06-06

3:7 ص

4:53 ص

11:55 ص

3:32 م

6:57 م

8:31 م

المنصورة

2021-06-06

3:4 ص

4:50 ص

11:53 ص

3:31 م

6:57 م

8:30 م

الزقـازيق

2021-06-06

3:5 ص

4:51 ص

11:53 ص

3:30 م

6:58 م

8:28 م

أسيــوط

2021-06-06

3:20 ص

5:0 ص

11:54 ص

3:23 م

6:59 م

8:16 م

سـوهاج

2021-06-06

3:21 ص

5:0 ص

11:52 ص

3:19 م

6:59 م

8:12 م

بنى سويف

2021-06-06

3:13 ص

4:56 ص

11:54 ص

3:28 م

6:58 م

8:24 م

المنـيـا

2021-06-06

3:19 ص

5:0 ص

11:56 ص

3:27 م

6:59 م

8:21 م

قـــنا

2021-06-06

3:18 ص

4:56 ص

11:48 ص

3:14 م

6:59 م

8:7 م

أســوان

2021-06-06

3:25 ص

5:0 ص

11:47 ص

3:7 م

7:0 م

7:59 م

مطـروح

2021-06-06

3:19 ص

5:6 ص

12:10 م

3:49 م

7:0 م

8:48 م

الغردقـة

2021-06-06

3:10 ص

4:50 ص

11:43 ص

3:12 م

7:0 م

8:6 م

الخارجـة

2021-06-06

3:30 ص

5:8 ص

11:58 ص

3:22 م

7:0 م

8:14 م

الإسماعيلية

2021-06-06

3:2 ص

4:48 ص

11:50 ص

3:27 م

7:0 م

8:25 م

دميـاط

2021-06-06

3:0 ص

4:48 ص

11:51 ص

3:31 م

7:0 م

8:30 م

السـلوم

2021-06-06

3:26 ص

5:14 ص

12:18 م

3:58 م

7:0 م

8:57 م

نويـبع

2021-06-06

2:59 ص

4:42 ص

11:40 ص

3:14 م

7:0 م

8:9 م

حلايــب

2021-06-06

3:15 ص

4:49 ص

11:32 ص

2:49 م

7:0 م

7:38 م

شرم الشيخ

2021-06-06

3:5 ص

4:46 ص

11:42 ص

3:12 م

6:37 م

8:6 م

الفـيــوم

2021-06-06

3:13 ص

4:57 ص

11:55 ص

3:29 م

6:58 م

8:25 م

6 أكتـوبر

2021-06-06

3:11 ص

4:55 ص

11:55 ص

3:30 م

6:55 م

8:27 م

كفر الشيخ

2021-06-06

3:6 ص

4:52 ص

11:55 ص

3:33 م

6:57 م

8:31 م

الحامول

2021-06-06

3:4 ص

4:51 ص

11:54 ص

3:33 م

6:57 م

8:31 م

بلطيم

2021-06-06

3:4 ص

4:51 ص

11:54 ص

3:33 م

6:57 م

8:32 م

طابا

2021-06-06

2:59 ص

4:42 ص

11:41 ص

3:15 م

6:40 م

8:11 م

رأس سدر

2021-06-06

3:5 ص

4:49 ص

11:48 ص

3:23 م

6:47 م

8:19 م

الطـــور

2021-06-06

3:7 ص

4:48 ص

11:44 ص

3:16 م

6:56 م

8:10 م

دهب

2021-06-06

3:2 ص

4:44 ص

11:40 ص

3:13 م

6:37 م

8:7 م

أبوزنيمة

2021-06-06

3:6 ص

4:48 ص

11:46 ص

3:20 م

6:44 م

8:15 م

رأس غارب

2021-06-06

3:7 ص

4:49 ص

11:45 ص

3:17 م

6:41 م

8:11 م

القصير

2021-06-06

3:12 ص

4:50 ص

11:41 ص

3:7 م

6:32 م

7:59 م

برنيس

2021-06-06

3:15 ص

4:50 ص

11:36 ص

2:56 م

6:23 م

7:47 م

سفاجا

2021-06-06

3:11 ص

4:50 ص

11:43 ص

3:10 م

6:35 م

8:3 م

مرسى علم

2021-06-06

3:13 ص

4:50 ص

11:39 ص

3:2 م

6:28 م

7:54 م

شلاتين

2021-06-06

3:17 ص

4:51 ص

11:36 ص

2:54 م

6:21 م

7:45 م

سيدى برانى

2021-06-06

3:23 ص

5:11 ص

12:15 م

3:55 م

7:19 م

8:54 م

الضبعة

2021-06-06

3:16 ص

5:2 ص

12:5 م

3:43 م

7:7 م

8:41 م

العلمين

2021-06-06

3:15 ص

5:1 ص

12:3 م

3:40 م

7:5 م

8:38 م

واحة سيوة

2021-06-06

3:35 ص

5:18 ص

12:16 م

3:50 م

7:15 م

8:46 م

موط (الداخلة )

2021-06-06

3:36 ص

5:13 ص

12:3 م

3:27 م

6:53 م

8:19 م

الفرافرة

2021-06-06

3:34 ص

5:13 ص

12:6 م

3:35 م

7:0 م

8:28 م

البويطى

2021-06-06

3:25 ص

5:7 ص

12:3 م

3:34 م

6:59 م

8:29 م

باريس

2021-06-06

3:33 ص

5:9 ص

11:56 ص

3:18 م

6:44 م

8:9 م

المحلة الكبرى

2021-06-06

3:6 ص

4:53 ص

11:55 ص

3:33 م

6:57 م

8:31 م

الحمام

2021-06-06

3:7 ص

4:53 ص

11:55 ص

3:33 م

6:57 م

8:30 م

نجع حمادى

2021-06-06

3:21 ص

4:59 ص

11:50 ص

3:15 م

6:41 م

8:7 م

بورسعيـد

2021-06-06

2:59 ص

4:46 ص

11:49 ص

3:28 م

6:55 م

8:27 م

السـويس

2021-06-06

3:4 ص

4:48 ص

11:49 ص

3:24 م

6:55 م

8:21 م

العريـش

2021-06-06

2:54 ص

4:41 ص

11:44 ص

3:22 م

6:56 م

8:21 م

الطـــور

2021-06-06

3:7 ص

4:48 ص

11:44 ص

3:16 م

6:56 م

8:10 م

دمنـهـور

2021-06-06

3:7 ص

4:54 ص

11:57 ص

3:35 م

6:57 م

8:34 م

إدفو

2021-06-06

3:22 ص

4:58 ص

11:47 ص

3:10 م

6:37 م

8:2 م

إسنا

2021-06-06

3:22 ص

4:59 ص

11:48 ص

3:12 م

6:38 م

8:4 م

الأقصر

2021-06-06

3:20 ص

4:58 ص

11:48 ص

3:13 م

6:39 م

8:5 م

القاهرة الجديدة

2021-06-06

3:8 ص

4:53 ص

11:53 ص

3:29 م

6:54 م

8:26 م

توشكى

2021-06-06

3:35 ص

5:9 ص

11:53 ص

3:9 م

6:38 م

8:1 م

الدلنجات

2021-06-06

3:8 ص

4:54 ص

11:57 ص

3:34 م

6:59 م

8:33 م

كاترين

2021-06-06

3:7 ص

4:48 ص

11:44 ص

3:15 م

6:40 م

8:10 م

السادات

2021-06-06

3:10 ص

4:55 ص

11:57 ص

3:33 م

6:58 م

8:31 م

الصالحية الجديدة

2021-06-06

3:4 ص

4:50 ص

11:52 ص

3:29 م

6:54 م

8:27 م

العاشر من رمضان

2021-06-06

3:5 ص

4:50 ص

11:51 ص

3:28 م

6:52 م

8:25 م

العاصمة الإدارية الجديدة

2021-06-06

3:8 ص

4:52 ص

11:52 ص

3:28 م

6:53 م

8:25 م

العبور

2021-06-06

3:7 ص

4:52 ص

11:53 ص

3:29 م

6:54 م

8:27 م

الفشن الجديدة

2021-06-06

3:15 ص

4:58 ص

11:55 ص

3:28 م

6:53 م

8:23 م

المنصورة الجديدة

2021-06-06

3:4 ص

4:52 ص

11:55 ص

3:35 م

6:59 م

8:34 م

النوبارية الجديدة

2021-06-06

3:4 ص

4:49 ص

11:51 ص

3:29 م

6:53 م

8:27 م

بدر

2021-06-06

3:15 ص

5:0 ص

12:1 م

3:37 م

7:1 م

8:34 م

بنى مزار الجديدة

2021-06-06

3:9 ص

4:51 ص

11:48 ص

3:20 م

6:45 م

8:15 م

بورسعيد الجديدة سلام

2021-06-06

2:57 ص

4:44 ص

11:47 ص

3:25 م

6:50 م

8:24 م

بئر العبد الجديدة

2021-06-06

3:3 ص

4:50 ص

11:52 ص

3:31 م

6:55 م

8:29 م

توشكى الجديدة

2021-06-06

3:35 ص

5:9 ص

11:54 ص

3:10 م

6:39 م

8:2 م

حدائق العاصمة

2021-06-06

3:3 ص

4:48 ص

11:49 ص

3:25 م

6:50 م

8:22 م

رشيد الجديدة

2021-06-06

2:51 ص

4:38 ص

11:42 ص

3:21 م

6:46 م

8:20 م

رفح الجديدة

2021-06-06

3:6 ص

4:53 ص

11:56 ص

3:34 م

6:59 م

8:33 م

سفنكس الجديدة

2021-06-06

3:7 ص

4:52 ص

11:52 ص

3:28 م

6:53 م

8:25 م

شرق العوينات

2021-06-06

3:29 ص

5:3 ص

11:48 ص

3:4 م

6:32 م

7:55 م

غرب النوبارية

2021-06-06

3:2 ص

4:48 ص

11:50 ص

3:28 م

6:52 م

8:26 م

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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