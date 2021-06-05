شكرا لقرائتكم خبر عن تبكير الفجر بالمحافظات .. تعرف على مواقيت الصلاة في مدن مصر غداً الأحد 6 يونيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة في جميع المدن المصرية غداً الأحد 6 يونيو 2021، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

مواعيد الصلاة غداً حيث يقدم موعد المغرب دقيقة يومياً: