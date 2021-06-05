شكرا لقرائتكم خبر عن وفد سياحي أوكراني يجري جولة في أسواق بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت محافظة بورسعيد، اليوم السبت، وفد سياحي أوكراني، للقيام بجولة بالمدينة، والاستمتاع بجوها الرائع والأماكن السياحية، في ظل التطور الكبير التي شهدته المحافظة خلال السنوات الماضية.

شملت جولة السائحين في محافظة بورسعيد شاطئ المدينة وشارع طرح البحر والممشي السياحي والشاطئ وحدائق المحافظة التاريخية، وحرص الوفد على التقاط الصور التذكارية خلال زيارتهم للمدينة.

وحرص الوفد على زيارة سوق البازار وسوق الأسماك المطور، والتقطوا الصور التذكارية مع البجعة الشهيرة وقاموا بشراء بعض المنتجات من سوق البازار الذي يعد من أقدم وأعرق الأسواق بالمحافظة، والذي يقع بنطاق حي الشرق.

رافق الوفد مرشد سياحي وشرطة السياحة، كما استقبل المواطنين والباعة الوفد السياحي بحفاوة، خلال جولته.

يذكر أن السائحين قد تم التأكد من قيامهم باجراء تحليل «PCR» قبل دخولهم للبلاد، وتم تنفيذ كافة إجراءات وزارة الصحة والسكان.