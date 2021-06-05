شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة: «الدروس الخصوصية غير مفيدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الامتحان النهائي للثانوية العامة يبدأ 10 يوليو وينتهي 2 أغسطس المقبل.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن بداية من اليوم الأول لتطوير التعليم تم السماح للطالب باصطحاب الكتاب المدرسي في امتحانات المرحلة الثانوية على مدار ثلاث سنوات، مؤكدا أنه لن يحدث أن تكون هناك أسئلة من خارج المناهج.

وتابع شوقي: «نظام الكتاب المفتوح يساعد الطالب وليس له علاقة بالغش خلال الامتحانات، كما أنه لا يوجد ما يسمى سؤال خارج المنهج ويتم السعي للقضاء على ظاهرة الحفظ»، موضحا أن امتحانات اللغات مختلفة بين الشعب نظرا لأنه يتم تنسيقهم على كل حدة لتقليل عدد الطلاب في اللجان.

وكشف وزير التعليم أنه يتم محاولة أن يتم جعل الطالب يفهم الموضوعات بدون حفظ، متابعا: «لدينا فهم خاطئ وهو الاهتمام بالثانوية العامة ولا نهتم بما قبلها».

وأشار شوقي إلى أن استخدام التكنولوجيا يحررنا من الأخطاء في عملية التصحيح لأسئلة الطلاب، كما أن التصحيح الإلكتروني يهدف لضمان العدالة بين الطلاب.

وأوضح أن هناك 1500 معلم اشتركوا في إعداد بنوك الأسئلة، كما أن الأسئلة ليست تعجيزية وتقيس الفهم والتطبيق، مشددا على أن الدولة تتعامل بشكل فوري مع الغش الإلكتروني وسيتم تطبيق قانون الغش الإلكتروني على المخالفين.

وقدم وزير التعليم رسالة إلى الطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات والالتزام بالمنصات الخاصة بالوزارة، قائلا: «الدروس الخصوصية غير مفيدة».