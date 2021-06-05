شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة عن عودة الطيران المباشر مع روسيا : موسكو ستحدد الموعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن كل الأسواق السياحية والجنسيات مهمة بالنسبة لسوق السياحة، موضحة أن مصر تستقبل أعداد من السائحين الروس بمطار القاهرة، وينتقلون عبر طيران داخلي إلى الغردقة وشرم الشيخ، ولكن عددهم أقل من السابق.

وأشار «شلبي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، إلى أن اقتراب عودة حركة الطيران المباشر الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة تم استقباله بحرارة من السوقين المصري والروسي، معلقة: «ننتظر عودة السياحة الروسية.. والجانب الروسي هو سيحدد اليوم، ولكنه سيكون قريبا».