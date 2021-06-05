شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: أسئلة الثانوية العامة تعتمد على التفكير.. وخاطبنا الطلاب لدخول الامتحان بالكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه تم فحص فكرة تمديد الوقت للطلاب لكي يكون لديهم القدرة والوقت على حل البابل شيت الورق و«التابلت» إلكترونيًا، حيث يتم تحديد وقت لكل سؤال وسيزيد هذا الوقت لكي يكون الطالب قادرا على حل الأسئلة، منوهًا بأن الوقت سيكون من خلال ضوابط محددة للجان.

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر قناة «القاهرة والناس»، أن الامتحانات التجريبية هدفها الرئيسي تواجد الطلاب في الأماكن المخصصة لهم في الامتحان النهائي، والتعرف على نظام الامتحان ومعرفة طرق الأسئلة ونظام البابل شيت الورق و«التابلت» الإلكتروني، مؤكدًا أن هذه الامتحانات فرصة للطلاب لمعرفة طرق الأسئلة للتحضير الجيد قبل الامتحان النهائي، كما أن المنصات التعليمية هي التي ستفيد الطلاب وليس المدرس في «السناتر».

وأوضح أن التطوير في الثانوي يأتي في شكل الأسئلة، لذلك تم مخاطبة الطلاب لدخول الامتحان بالكتاب المدرسي، حيث إن الأسئلة تعتمد على التفكير والعقل، وليس هناك أسئلة عن حفظ وتقيس الفهم والتطبيق والعمق، مؤكدًا أنه ليس هناك تغيرا في عدد الدرجات الـ410، كما أن التنسيق لدخول الجامعة لا يختلف عن السنوات الماضية.