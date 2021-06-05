شكرا لقرائتكم خبر عن «بحوث البترول»: مجلة المعهد حصلت علي المركز الأول في الكيمياء والثاني في علوم الأرض في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول المصري، إن المجلة المصرية للبترول «EGYJP» الصادرة عن المعهد حصلت على CiteScore 9.3 ضمن قاعدة بيانات سكوبس العالمية «Scopus» عن أداءها كمنصة مؤثرة للحصول على المعلومات العلمية بمجال بحوث البترول وما يتعلق بهم.

وحصلت المجلة على تصنيف Q1 في مجالات تكنولوجيا الوقود، والكيمياء العضوية، وتكنولوجيا وكيمياء التصنيع، كما احتلت المجلة المصرية للبترول المركز الأول في الكيمياء، والهندسة الكيميائية والطاقة، واحتلت المركز التاني في مجال علوم الأرض والفضاء، على مستوى افريقيا والشرق الأوسط، مما يعد إنجازاً جديداً للنشر العلمي الدولي تحصل عليه المجلة مؤخراً،

جدير بالذكر ان المجلة المصرية للبترول يحررها ويصدرها معهد بحوث البترول المصري منذ عام ١٩٩٢ والتي تقوم بنشر الأبحاث العلمية في مجالات البترول والطاقة وما يتصل بها من موضوعات، وتم إدراجها تحت مظلة الناشر العالمي Elsevier عام 2011.