شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يناقش عددا من الملفات مع نواب المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، عدد من الملفات والموضوعات، مؤكداً أنه تم توفير أجهزة أشعة مقطعية وتركيب تانكات الأكسجين بالمستشفيات، مقدماً الشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة على الاستجابة السريعة، حرصا على سلامة المواطنين، مشيراً إلى أنه جاري توريد عدد من الأجهزة الطبية لتقديم الخدمات الطبية المرضية للمواطنين، جاء ذلك الاجتماع الحادي عشر، بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحضور اللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير المساعد .

وأكد محافظ كفر الشيخ، أننا نسير بصورة جيدة ومتنوعة في أعمال الرصف بالمراكز والمدن، مرحباً ومشيداً بالمتابعة الشعبية، ومتابعة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للأعمال التي تشهدها المحافظة ،مشيراً إلى أن هناك خطط متعددة لاستكمال الرصف في مدن المحافظة، مشيداً بتخطيط للشبكة القومية للطرق.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الدولة بصدد إنشاء مركز إبداع رقمي تابع لوزارة الاتصال بتكلفة ١٠٠ مليون جنيه، مؤكداً على التعاون بين المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحل مشاكل المواطنين .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، خلال اللقاء، أن المحافظة على دراية كاملة بمشكلة الإسكان الاجتماعي منذ عام 2004م، وأنها حريصة على حل المشكلة لإقامة الوحدات السكنية.

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ