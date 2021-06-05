شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: تعليمات واضحة بشأن ما ينبغي على طالب الثانوية أن يفعله الأسبوع الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة قدمت مزيجا إلكترونيا/ ورقيا عن التابلت والبابل شيت لتأمين الطلاب من حيث الأسئلة والإجابة.

وأضاف شوقي، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «ستنشر الوزارة خلال الأسبوع الحالي تعليمات واضحة بشأن ما ينبغي على الطالب أن يفعله وكذلك ما لا ينبغي أن يفعله».

وتابع: «أرجو عدم الخوض في اجتهادات واستنتاجات تربك الطلاب إلى ذلك الحين».