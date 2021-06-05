شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لازالة التعديات والاشغالات بحي الزهور في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الزهور برئاسة فوزي الوالي، رئيس الحي ولمياء الجيار، سكرتير الحي، حملاتها لليوم الثاني لإزالة التعديات والإشغالات والخروج على خط التنظيم بعدد من مناطق الأحياء حيث تم تنفيذ كل من قرار إزالة غرفة بالمنور بمنطقة امل الجبل عمارة ٢٥ب وقرار ازالة تحويطة بمنطقة قبضايا عمارة ٢ وقرار ازالة عدد ٢ مخالفة تحويطة بمنطقة قبضايا عمارة ٢٦ ب، وقرار ازالة تحويطة بمنطقة قبضايا عمارة ٢٥ ب.

كما تم مصادرة اشغالات كل من ٣ شيش وتربيزة، وعدد ٢ بنك سمك و٣ عربيات نبش و١٠ كراسي وعدد ٢ اسطوانه غاز كما تم تنفيذ قرار غلق وتشميع كل من: ومحل رقم ١٠ بعمارة بن لقمان بمنطقة تعاونيات الجيزة ممارسة نشاط بدون ترخيص ومحل رقم ٨٣ بعمارة ٣٦ بمنطقة شباب اكتوبر ممارسة نشاط محظور خردوات وقمامة .

حملة لازالة التعديات والاشغالات بحي الزهور في بورسعيد