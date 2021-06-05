شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة مطروح» تصدر العدد الثاني من مجلتها العلمية المحكمة دوليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، السبت، إن كلية السياحة والفنادق أصدرت العدد الثانى من مجلتها العلمية المحكمة دوليًا، بعنوان السياحة والضيافة والتراث (JTHH).

وأوضح رئيس الجامعة أن المجلة تصدر نصف سنوي، ويتم نشرها على منصة بنك المعرفة المصري، وتهتم بنشر الموضوعات والاتجاهات المستقبلية المؤثرة في قطاع دراسات السياحة والضيافة.

وأكد الدكتور مصطفى النجار زيادة اهتمام الجامعة بالمجلات العلمية في شتى المجالات، بهدف المساهمة في رفع ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية، بالإضافة لتسهيل إجراءات النشر الدولي للباحثين.

وأشار النجار، إلى إصدار الجامعة لست مجلات علمية إلكترونية مُحكمة، وتشمل مجلة جامعة مطروح للعلوم التربوية، مجلة العلوم التطبيقية الرياضية، JDEA مجلة الزراعة الصحراوية والبيئية، مجلة مطروح للطب البيطري، مجلة السياحة والضيافة والتراث(JTHH)، مجلة علوم الأرض التطبيقية و الطاقة