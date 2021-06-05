شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يتفقد أعمال الصرف الصحى بالطارف في مدينة القرنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، السبت، جولة تفقدية في مدينة القرنة، لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمدينة، والوقوف على حجم التنفيذ بها.

بدأ محافظ الأقصر جولته بتفقد أعمال مشروع رصف طريق قرية الأرامل بطول 1300 متر،حيث وجه المحافظ بالاهتمام بمستوى النظافة بالصورة اللائقة ورفع أي مخلفات من الطريق.

كما تفقد المحافظ مشروع الصرف الصحي بالطارف القديم، حيث استمع إلى شرح عن الأعمال المنفذة، وتعهد مسؤولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة المنفذة شركة المقاولين العرب، بإنهاء أعمال خط الانحدار الرئيسي لمحطة الرفع وخط الطرد في 30 أكتوبر 2021، وذلك لفتح الشارع التي تتم به الأعمال أمام الحركة المرورية.

كما تفقد أعمال مشروع صيانة وترميم مدرسة القبلي قامولا الإعدادية المشتركة بقيمة مليون و187 ألف جنيه، حيث الانتهاء من التنفيذ بالكامل، وتضم المدرسة 8 فصول وعدد 180 طالبا، ولم يتم صيانتها منذ الإنشاء في عام 2003 .