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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، عن بدء فعاليات تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا بالمنزل لغير القادرين على الحركة والذين يعانون من الامراض الأتي ذكرها وهي:

الكسر بالأطراف السفلية، بتر أحد الأطراف السفليةو مرضى الشلل الرباعى والشلل النصفى وشلل الاطفال، ومرضى ضمور العضلات، والمرضى الذين يعانون من امراض عصبية تسبب اعاقة الحركة ،التصلب المتعدد، الشلل الرعاش، مرض الوهن العضلي، ضمور النخاع الشوكي

حيث توفر مديرية الصحة فرق طبية مدربة بصحبة سيارة إسعاف مجهزة لتوصيل اللقاح للمنازل لغير القادرين حيث يقوم الفريق الطبي بالكشف على الحالة الصحية للمتلقي وإعطاءه اللقاح، وذلك تحت إشراف الطب الوقائي برئاسة الدكتور آسر البنا.

وعلى الراغب في طلب الخدمة أن يقوم بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة الخاص بتلقي اللقاح www.egcovac.mohp.gov.eg.

وعند وصول رسالة تأكيد له بمكان وموعد اللقاح يقوم طالب الخدمه بالإتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ لطلب توفير اللقاح في المنزل لظروفه الصحية التي تمنعه من وصول مكان اللقاح.

صحة السويس تقدم خدمة التطعيم المنزلي ضد فيروس كورونا لغير القادرين على الحركة

صحة السويس تقدم خدمة التطعيم المنزلي ضد فيروس كورونا لغير القادرين على الحركة