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محافظ الأقصر يتفقد مركز التطعيم ضد كورونا بمستشفى العديسات

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، جولة تفقدية في مدينة الطود، السبت، لمتابعة سير العمل بمركز تطعيم لقاح كورونا والاطمئنان على توافر الامصال المخصصة للتطعيم .

وتفقد محافظ الأقصر مركز التطعيم ضد بمستشفى العديسات، لمتابعة انتظام أعمال تلقي المواطنين للقاح وتذليل أي عقبات للتيسير على المواطنين.

وأشاد ألهم بجهود الأطقم الطبية بالمستشفى في تقديم الرعاية الطبية لمواجهة فيروس كورونا وتقديم اللقاحات للمواطنين .

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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