شكرا لقرائتكم خبر عن خيري رمضان: «مصر تدير الآن الأزمة الفلسطينية وتقطع من قوتها من أجل غزة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يكمل الان 7 سنوات في حكم مصر، بعد عام من حكم الإخوان الذي شهدت فيه البلاد حالة من التفكك ووجود أزمات اقتصادية، مشيرا إلى أن مصر خلال حكم الرئيس السيسي شهدت عودة العلاقات الطيبة مع الكثير من الدول في أوروبا وامريكا.

وأشاد «رمضان»، خلال تقديم برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر قناة «القاهرة والناس»، بالدور الكبير لمصر في إعمار غزة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر أوقفت الحرب الدائرة بين فلسطين ودولة الاحتلال، وتدير الآن الأزمة بين فلسطين وإسرائيل، مشددا على أنها أزمة تهدد العالم كله، متابعًا: «مصر تقطعت من قوتها وتودي غزة».

وأوضح الاعلامي خيري رمضان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى نجح في وضع العلاقات المصرية الإفريقية في المكان الصحيح، مشيرا إلى اهمية الجولات التي يجريها الرئيس في دول أفريقيا ويتقابل مع الزعماء الأفارقة.