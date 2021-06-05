شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نبني مناهج جديدة للطلاب تخدم الدولة خلال الـ100 عام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تطوير التعليم لا يمكن اختزاله في الثانوية العامة، موضحًا أن استثمار مصر الرئيسي في التطوير هو بناء مناهج جديدة للطلاب تخدم الدولة خلال الـ100 عام المقبلة.

وأشاد شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، المذاع عبر فضائية «الشمس»، مساء السبت، بالمشروع الطموح لبدء مناهج جديدة من الصفر خلال مراحل «كي جي 1 و2»، والصفين الأول والثاني الابتدائي، معلقًا: «نبني تعليمًا جديدًا، لكن القلق من الثانوية العامة يطغى على الأمر».

وأضاف أن النظام الجديد الذي بدأ عام 2018 يضم 10 ملايين طالب يتلقون تعليمًا مختلفًا عما حصلت عليه الأجيال السابقة، موضحًا أن المناهج مصممة مع كبرى دول العالم بنكهة مصرية.

وذكر وزير التعليم أن الوزارة تعمل على بناء مناهج الصفين الخامس والسادس الابتدائي بصبر شديد، معلنًا عن بدء المناهج الجديدة لكي جي 1 و2، من عمر الحضانة 1 و2، بالاتفاق مع وزارة التضامن.

وأوضح أن القرار يعلم الطفل المولود كيفية البحث والعمل في مجموعة واحترام الآخر منذ اليوم الأول، مضيفًا أن تطوير التعليم العام يتوازى معه تطوير شامل واهتمام شديد بالتعليم الفني وربطه بسوق العمل.

ولفت شوقي إلى بناء الوزارة 22 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، بتخصصات لم تكن موجودة، قائلًا إن الوزارة تتعاون مع ألمانيا لمدة عامين من أجل إنشاء هيئة جودة واعتماد للشهادات الممنوحة.