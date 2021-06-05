شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: «طلاب 3 ثانوي هيشرفونا وسيحصلون على درجات تسمح لهم بدخول الجامعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن طلاب الثانوية العامة موقفهم أفضل من مما يتم قراءته، وإن ما يتم كتابته على مواقع السوشيال ميديا ليس من قبل الطلاب، ولكن هذه الكتابات والمواضيع التي تثار على مواقع التواصل الاجتماعي هي من أولياء الأمور، موضحا أن الأهالي قلقين من نظام وشكل الامتحان.

وأشار «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر قناة «القاهرة والناس»، إلى أن طلاب الثانوية العامة سيحصلون على الدرجات التي تسمح لهم بدخول الجامعة، كما أنهم سيكونون أفضل من الأجيال السابقة؛ لأنهم تعلموا بطريقة جديدة تساعدهم في الجامعة، متابعًا: «جيل 3 ثانوي السنة دي هيشرفنا».

وأوضح الوزير طارق شوقي، أن هناك 24 مليون طالب في التعليم، وأن هناك أعداد كبيرة ولن يكون هناك إقبال أو اجماع على أي قرار سيصدر من الوزارة، مؤكدا أن هناك رد فعل إيجابي من قبل الأهالي وطلاب الثانوية العامة على قرارات الوزارة اليوم المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة.