شكرا لقرائتكم خبر عن هانئ رسلان: تعثر الملء الثاني لسد النهضة سببه الفشل الفني والإداري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تصريحات وزير الري الإثيوبي حول فشل إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة جاءت نتيجة فشل فني وإداري يُضاف لسجل طويل من الفشل الإثيوبي، موضحًا أنه حتى في الملء الأول للسد تم تخزين كمية مياه أقل من المستهدفة.

وأضاف «رسلان»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية«TEN»، اليوم السبت، أن الملء الثاني لسد النهضة في ظل الوضع الحالي لن يزيد عن 4 مليار متر مكعب وقد يكون 2-3 مليار متر مكعب، أن إثيوبيا تحاول سحب فتيل السيف المرفوع عليها من مصر والسودان، ومؤشر أن إثيوبيا تمضي إرادتها السياسية، وتقوم بالملء الثاني بتخزين أي كمية من المياه.

وأكد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن موقف إثيوبيا السياسي لم يتغير وإنما هي تواجه مشاكل فنية وإدارية في السد تؤدي لتأخر الانتهاء من سد النهضة، موضحًا أن معدل التقدم في رفع الممر الاوسط بطئ للغاية ووقت المتبقي للفيضان محدود ولن يسمح لهم بالتعلية للممر أكثر من 573 مترا بدلا من 595 مترا وتصريح وزير الري الإثيوبي ليس مفاجأة.

ونوه بأن التعثر في الملء الثاني للسد سببه الفشل الفني والإداري، موضحًا أن إثيوبيا صاحبة صوت مرتفع وجعجعة عالية لكن الكفاءة والقدرة على التنفيذ لا تتناسب مع ما يصدر من تصريحات.