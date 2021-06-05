شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية: ممنوع تناول الطعام ليلاً لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك ضرورة لتناول الطعام في الساعات النهارية وليست الليلية، لأن تناول الطعام ليلا ينعكس بالسلب على زيادة الوزن، بسبب توقف ماكينة حرق الدهون عن العمل المتمثلة في الغدة الدرقية.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن المذاكرة والتوتر والانفعال يزيدوا من هرمون معين يشعر بالجوع، وهذا يؤدي إلى تناول المزيد من الطعام، مما ينعكس سلبًا على زيادة الوزن.

ولفتت إلى أن هناك ضرورة لتقليل الشهية لدى مريض السمنة، حتى لا يشعر بالجوع ليلًا، وبالتالي لا يتناول المزيد من الطعام، مما يؤدي إلى خفض الوزن.