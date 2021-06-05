شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول الامتحان التجريبي الثالث للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة، الذي يهدف إلى تعرف الطلاب على لجانهم الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس وتحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات السابقة.

ويختبر كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية في اللجان الرسمية، وتعرف الطلاب على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد واستخدام هذه الامتحانات كتجربة اضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائي.

كما يعطي ذلك الفرصة الكاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة والبابل شيت.

تعرف على جداول الامتحان التجريبي الثالث للثانوية العامة

تعرف على جداول الامتحان التجريبي الثالث للثانوية العامة