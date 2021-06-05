شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ موارد مائية: الجانب الأيمن من سد النهضة قد يواجه أضرارا أمام الفيضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا كانت تنوي تخزين 13.5 مليار متر مكعب من المياه في سد النهضة هذا العام كقرار أحادي ولكنها فشلت في هذا الأمر.

وأضاف نور الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أن الجانب الأيمن من سد النهضة به نواقص، ولم تستطع أثيوبيا تعلية الجانب الأوسط إلى 30 مترا، وارتفع فقط 13 مترا خلال هذه الفترة، لذلك فشلت في تخزين المياه، كما أن هذا الأمر قد يسبب أضرارا في الجانب الأيمن للسد لعدم اكتماله حال قدوم الفيضان.

وأوضح الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا تتخذ قرارات أحادية في أزمة سد النهضة، ولا تلتزم بالاتفاقيات الدولية للأنهار، ومن المتوقع أن تنقص حصة مصر 3 مليارات متر مكعب من المياه فقط، ولا يوجد مبرر لحاجة إثيوبيا تخزين 75 مليار متر مكعب من المياه في سد النهضة.

وتابع: "من المستحيل أن تبنى إثيوبيا 11 سدا على نهر النيل كما تدعى، كما أن تأجيل آبى أحمد الانتخابات في بلاده لكي يتمكن من حشد الرأي العام لصالحه.. ولكن استطلاعات الرأي تؤكد أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لن يتمكن من حشد الرأي العام لصالحه".

وأردف: "مناورة حماة النيل كانت رسالة رادعة للجانب الإثيوبي والتي أقيمت بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها السودانية، وإثيوبيا أدركت أن مصر لن تفرط في نقطة مياه واحدة كما أن مصر رافضة للملء الثاني للسد الإثيوبي بدون اتفاق".