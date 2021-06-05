شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بجامعة ألمانية: ليس هناك دراسات علمية على سد النهضة للتأكد من سلامته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هاني سويلم، أستاذ الموارد المائية بجامعة أخن الألمانية، إن خرسانة الجزء الأوسط لسد النهضة الإثيوبي، ارتفعت 6 أمتار فقط حتى الآن، ومن المستحيل أن يصل السد إلى نهايته قبل موسم الفيضان، متابعا: "لا توجد دراسات علمية أجريت على سد النهضة للتأكد من سلامته".

وأضاف سويلم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أن هناك العديد من المشكلات الفنية موجودة في سد النهضة الإثيوبي ولم يستطيعوا حلها حتى الآن، قائلا: "كيف لسد بهذه الضخامة أن يوجد به مشكلات فنية كبيرة خاصة في التوربينات، ومن المؤسف أن إثيوبيا تمارس سياسة الأمر الواقع والإجراءات الأحادية.. إثيوبيا حجزت في العام الماضى 3.7 مليار متر مكعب من المياه ولم تستفيد من هذه الكميات الكبيرة، وكان يمكن أن تولد الكهرباء بهذه الكمية.. وإذا كان هدف إثيوبيا توليد الكهرباء لكانت أوقفت بناء سد النهضة حتى الآن".

وأوضح أستاذ الموارد المائية بجامعة أخن الألمانية، أن إثيوبيا فشلت في حجز 13.5 مليار متر مكعب من المياه خلال العام الحالي، ووصلت حتى الآن إلى حجز 7 مليار متر مكعب من المياه، مردفا بالقول: "لابد من موقف واضح من المجتمع الدولى تجاه قضية سد النهضة، وعلينا أن نثق بشكل أكبر في القيادة السياسية المصرية وتحركاتها تجاه هذه القضية".