شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الرفاعى: حياة كريمة تعمل على 52 مركزا.. والإسكان تنفذ 25 منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس طارق الرفاعى معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن مبادرة حياة كريمة عبارة عن 52 مركزا يتبع منها وزارة الإسكان 25 مركزا، بعد إضافة مركز نصر النوبة، وباقى المراكز يجرى تنفيذها عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز: استلمنا كافة المواقع اللازمة لمحطات الرفع من التنمية المحلية ما عدا 50 موقعا، وبدأنا التنفيذ في كافة المواقع، وجار تصميم محطات المعالجة، تأكيدا للبدء فيها، وكافة المواقع التي استلمناها اشتغلنا فيهم، وننسق مع وزارة التنمية المحلية للعمل في مواقع نصر النوبة .

وأكد أن مصر مغذاة بمياه الشرب تصل إلى نسبة تتخطى 98% لكن هناك جزءا من هذه الأماكن لا تصل لهم المياه 24 ساعة، وسننفذ محطات مياه لتدعيم الخدمة في هذه المناطق على جانب أطراف القرى والتوابع التي ليس بها مياه لأنها دخلت الحيز العمرانى بعد نهو المشروع، ومن ضمن المبادرة سنقوم بعمل إحلال وتجديد وصيانة الشركات القديمة، وسنرصف الطرق بين القرى الأم والمراكز، وستكون الشبكات كلها قد خضعت للإحلال والتجديد إن شاء الله، مشروعات الصرف الصحى كان من الممكن أن تستغرق 10 سنوات والـ15 سنة، ونشكر التنمية المحلية التي وفرت الأراضى اللازمة في خلال شهرين أو ثلاثة، وسيتم نهو المشروعات في خلال 3 سنوات.