شكرا لقرائتكم خبر عن المشروع القومى "حياة كريمة" يُعيد رسم قرى الريف المصرى من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري تنفيذ مشروعاته داخل قرى ومراكز محافظات الجمهورية، والتي تستهدف إحداث نقلة نوعية وطفرة عمرانية كبرى تغير حياة حوالى 58 مليون مواطن مصرى فى 4584 قرية ضمن القرى المستهدفة في كافة محافظات الريف المصرى، وذلك بميزانية إجمالية بلغت 700 مليار جنية، حيث تشارك أكثر من 30 وزارة وهيئة "تنفيذية ومعاونة، و 23 جمعية أهلية في تنفيذ هذا المشروع القومي لتنمية قري الريف المصري.

وفي إطار المتابعة التنفيذية "للمشروع القومي حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى في 18 محافظة من إجمالي 20 محافظة، وهم (الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الشرقية – الغربية – المنوفية – دمياط – البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية – المنيا – بني سويف – أسيوط – الوادى الجديد – الاقصر – أسوان).

حيث تستمر تنفيذ أعمال المشروع القومى في 29 مركزا من إجمالي 52 مركزا، وهم (الصف – أطفيح – شبين القناطر – برج العرب – ابو المطامير – مطوبس – شربين – كفر سعد – الشهداء – أشمون – القنطرة شرق – الحسينية – زفتي – ناصر – ببا – ابوقرقاص – ديرمواس – مغاغة – ملوي – ديروط – منفلوط – ساحل سليم – جرجا – ارمنت – اسنا – الفرافرة – ادفو – كوم امبو).

وفي اطار المتابعة الميدانية المستمرة لمؤسسة "حياة كريمة" بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات الشريكة لاستعراض للموقف التنفيذي حيث يستمر العمل بمشروعات الصرف الصحي فى 12 محافظة بإجمالي 19 مركز وهم (زفتي – الحسينية – اسنا – ارمنت – أشمون – الشهداء – القنطرة شرق – ناصر – ببا – كفر سعد – ادفو – الصف – أطفيح – شبين القناطر – مغاغة – ملوي – ديرمواس – ابوقرقاص – جرجا)، إضافة إلى استمرار العمل بمشروعات الشرب في 9 محافظات بإجمالي 11 مركز وهم (زفتي – الحسينية – إسنا – أرمنت – أشمون – ناصر – ببا – القنطرة شرق – كفر سعد – شبين القناطر – ديرمواس).

وعلى مستوى مشروعات الابنية التعليمية يستمر العمل في عدد 13 محافظة بإجمالي 17 مركزا وهم (زفتى – الحسينية – الشهداء – أشمون – ناصر – ببا – إدفو – كوم أمبو – القنطرة شرق – شربين – شبين القناطر – إسنا – الصف – أطفيح – ديرمواس – برج العرب – جرجا).

وعلى مستوى مشروعات تطوير الوحدات الخدمية يستمر التنفيذ في 12 محافظة بإجمالى 18 مركزا، وهم (الحسينية – شبين القناطر – إسنا – أرمنت – أشمون – ديروط – منفلوط – الفرافرة – ساحل سليم – الصف – أطفيح – كوم أمبو – إدفو – كفر سعد – ناصر – ببا – ديرمواس – جرجا).

كما تم إطلاق القوافل الطبية في ثلاث محافظات بإجمالي 4 مراكز، وهم (الشهداء – أشمون - شبين القناطر – مطوبس).