شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط: نعمل على 377 مشروعا تنمويا ونحافظ على المعايير الدولية فى الاقتراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولة، إن محفظة الوزارة تبلغ 25 مليار دولار، من أجل تنفيذ 377 مشروعا تنمويا فى مختلف القطاعات، موضحة أن مصر دائما ما تحافظ على المعايير الدولية فى عملية الاقتراض الخارجى، ورغم جائحة كورونا التى دفعت المؤسسات الدولية إلى تراجع تصنيف بعض الدول اقتصادياً، إلا أن هذه المؤسسات لم تفعل ذلك مع مصر، وأكدت على النظرة المستقبلية الإيجابية للبلاد.

وأضافت "المشاط"، خلال حوارها ببرنامج "أبعاد روسية"، المذاع عبر قناة "روسيا اليوم"، أن كافة المشروعات التى تنفذها الدولة المصرية مدروسة بعناية، مشيرة إلى أنه حدث تحول كبير فى قطاع الكهرباء بمصر وأصبح لدينا فائض الآن بعدما كان هناك نقص يتسبب فى قطع التيار بشكل مستمر، وتابعت: "مصر البلد الوحيد فى المنطقة الذى ظل فيها المؤشر الاقتصادى إيجابيا خلال جائحة كورونا".

وأشارت "المشاط"، إلى أن المشروعات التنموية التى نفذتها البلاد خلال الفترة الماضية حصدت جوائز كثيرة، مثل مشروع بحر البقر القائم على معالجة المياه، مؤكدة أن ثقة المؤسسات الدولية فى مصر كبيرة، ما جعلها تمول مشروعات بقيمة 9,8 مليار خلال عام 2020 ، للقطاعين العام والخاص.

ولفتت الوزيرة إلى أن مصر تعلى الشفافية دائماً والتقرير السنوى للوزارة به أهداف كل مشروع تنموى تنفذه الدولة وتفاصيله والجهات الممولة، وتابعت: "وأدعو الجميع للإطلاع عليه".