شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط: نعمل على 377 مشروعا تنمويا ونحافظ على المعايير الدولية فى الاقتراض والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت "المشاط"، خلال حوارها ببرنامج "أبعاد روسية"، المذاع عبر قناة "روسيا اليوم"، أن كافة المشروعات التى تنفذها الدولة المصرية مدروسة بعناية، مشيرة إلى أنه حدث تحول كبير فى قطاع الكهرباء بمصر وأصبح لدينا فائض الآن بعدما كان هناك نقص يتسبب فى قطع التيار بشكل مستمر، وتابعت: "مصر البلد الوحيد فى المنطقة الذى ظل فيها المؤشر الاقتصادى إيجابيا خلال جائحة كورونا".
وأشارت "المشاط"، إلى أن المشروعات التنموية التى نفذتها البلاد خلال الفترة الماضية حصدت جوائز كثيرة، مثل مشروع بحر البقر القائم على معالجة المياه، مؤكدة أن ثقة المؤسسات الدولية فى مصر كبيرة، ما جعلها تمول مشروعات بقيمة 9,8 مليار خلال عام 2020 ، للقطاعين العام والخاص.
ولفتت الوزيرة إلى أن مصر تعلى الشفافية دائماً والتقرير السنوى للوزارة به أهداف كل مشروع تنموى تنفذه الدولة وتفاصيله والجهات الممولة، وتابعت: "وأدعو الجميع للإطلاع عليه".