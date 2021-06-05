شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السباعي: وزير الري كشف خداع إثيوبيا بتصريحها عن بناء 100 سد على النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد السباعي، المتحدث باسم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، إن الدولة تبذل مجهودا كبيرا لتعويض الفجوة المائية. وأضاف السباعي، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن قضية سد النهضة تشغل بال جميع المصريين، فحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر كبير.

وكشف النائب محمد السباعي، أن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري عقد لقاءا حواريا اليوم مع عدد من نواب المحافظين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقر الوزارة، وتحدث عن الآثار السلبية للسد الإثيوبي، كاشفا: "وزير الري قال إن إثيوبيا عرضت معلومة بناء 100 سد لخداع الرأي العام، كما أن هناك خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037".

وأشار محمد السباعي إلى أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أكد أن القيادة السياسة قادرة على حل أزمة السد الإثيوبي، مؤكدا أن هناك مشاكل فنية في السد، وأن عدد توربينات إثيوبيا غير قادرة على توليد الكهرباء وفشلوا في ذلك الأمر، كما أنها لن تنجح في الانتهاء من الأعمال اللازمة لتوليد الكهرباء.