وزير الري: مصر حريصة على استكمال المفاوضات بشأن سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، آخر تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا حرص مصر على استكمال المفاوضات، مع تأكيد ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول السد، وتأكيد السعي للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

وشدد وزير الري في تصريحات بأعضاء تنسيقية شباب السياسيين والأحزاب، على أن أي فعل يتم اتخاذه دون التوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم، ودون التنسيق مع دولتي المصب، هو فعل أحادي مرفوض.

وأوضح عبد العاطي، أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية؛ حيث أنشأت مصر العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية، ومساهمة الوزارة في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية، بالإضافة إلى ما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.



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