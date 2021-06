مجلس إدارة المتحدة يوافق على تعيين خالد مرسي رئيسًا لـExtra news وأحمد الطاهري نائبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين الأستاذ خالد مرسي رئيسًا لقناة "Extra news"، كما تم الموافقة على تعيين الأستاذ أحمد الطاهري نائبًا له.

جدير بالذكر أن الأستاذ خالد مرسي يشغل منصب نائب رئيس تحرير الأهرام، وبدأ العمل الصحفى في مؤسسة الأهرام منذ أكثر من 30 عامًا، كما عمل في عدد من الصحف والمجلات العربية.

كما تولى رئاسة قناة النهار اليوم بعدما انتقل للعمل بشبكة تلفزيون النهار في عام 2011، بعدها تولى رئاسة قناة ON Live الإخبارية في عام 2018، كما تولى رئاسة شبكتي ON والحياة في نفس العام، ثم تولى منصب المنسق العام لشبكتي ON والحياة.

وجدير بالذكر أيضًا أن الأستاذ أحمد الطاهري يشغل منصب رئيس تحرير مجلس روز اليوسف، كما عمل مستشار لمؤسسة دي ميديا الإعلامية، وأسس وتولى رئاسة تحرير مركز النادي الدولي لدراسات السياسة الخارجية، وعمل أيضًا كرئيس لتحرير جورنال مصر ومديرًا لمكتب الوطن لدى واشنطن، بالإضافة لكونه زميل زائر لعدد من مراكز الأبحاث الأمريكية ومثل مصر في برنامج الزائر الدولي للقيادة بالولايات المتحدة، وأيضًا محرر دبلوماسي لعدد من الصحف المصرية والعربية، بالإضافة عمله كمذيع براديو 9090.​