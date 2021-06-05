وزير الري: خطة للتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تقوم بتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يهدف إلى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه إلى نهايات الترع المتعبة، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس.

وأضاف وزير الري، في لقاء مع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الوزارة تقوم بالعمل في المشروع القومي للتحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى مشروعات الحماية من أخطار السيول.

و أوضح عبدالعاطي، أنه تم تنفيذ أكثر من 1500 منشأة للحماية خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي؛ مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة، بالإضافة إلى إنشاء أكثر من 450 محطة خلط وسيط، كما تواصل أجهزة الوزارة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وتحقيق أفضل استفادة من هذه الأملاك وتعظيم استغلالها.

وتابع عبدالعاطي: "أعدت الوزارة، على صعيد التطوير التشريعي، مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، والذي يهدف إلى تحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كل الاستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية من كل أشكال التعديات".