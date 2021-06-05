سد النهضة الأضخم| بعد إعلان بناء 100 سد.. ننشر خريطة السدود الإثيوبية وإجمالي الطاقة المولدة منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تواصل الحكومة الإثيوبية تصريحاتها المثيرة بشأن التحكم في مياه نهر النيل لصالحها على حساب مصر والسودان.

ورغم أزمة الخلاف حول بناء سد النهضة المستمرة منذ سنوات طويلة بين الدول الثلاث ورغبة إثيوبيا في تنفيذ مخطط بناء السد دون اكتراث لمصالح وحقوق مصر والسودان المائية، أعلنت إثيوبيا عن خطة لبناء 100 سد جديد.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، إن إثيوبيا ستبني أكثر من 100 سد مائي صغير ومتوسط، في مناطق مختلفة من البلاد خلال السنة المالية الجديدة.

وينشر الخليج 365 عدد السدود الموجودة حاليا في إثيوبيا وكمية الطاقة الكهربائية المنتجة منها بحسب الموقع الرسمي لشركة الكهرباء والإثيوبية.

وتمتلك شركة الكهرباء الإثيوبية سلطة إنشاء وإدارة محطات توليد الطاقة وخطوط نقل الجهد العالي والمحطات الفرعية وبيع الكهرباء بالكامل وإجراء دراسة الجدوى والتصميم والمسح الذي قدمه مجلس الوزراء بإعلان رقم 302/2006.

وفيما يتعلق بمحطات توليد الطاقة، تدير شركة الكهرباء الإثيوبية حاليًا 18 محطة لتوليد الطاقة هناك من خلال توليد ما مجموعه 4244 ميجاوات من الكهرباء على مستوى البلاد دون حساب طاقة سد النهضة.

ومن بين الـ 18 محطة لتوليد الطاقة، هناك 14 محطة للطاقة المائية وهي كالتالي:

1- أبا صموئيل "Aba Samue1" وتنتج 6.6 ميجاوات وهي أول محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في إثيوبيا وتوجد في "State of Oromia".

2- جيلجل جيب الثالث "Gilgel Gibe III" وتنتج 1870 ميجاوات وتوجد في "South nation, nationality and peoples state".

3- بيليس "Beles" وتنتج 460 ميجاوات وتوجد في منطقة "State of Amhara".

4- جيلجل جيب الثاني " Gilgel Gibe II" وتنتج 420 ميجاوات وتوجد في منطقة "South nation, nationality and peoples state".

5- تيكيزي "Takeze" وتنتج 300 ميجاوات وتوجد في منطقة "State of Tigrai".

6- جيلجل "Gibe I Gilgel" وتنتج نحو 184 ميجاوات وتوجد في منطقة "State of Oromia".

7- "Melka wakena" وتنتج نحو 32 ميجاوات 153 ميجاوات وتقع في منطقة "State of Oromia".

8- "Fincha" وتنتج حوالي 134 ميجاوات وتقع في منطقة "State of Oromia".

9- "Amerti Neshi" وتنتج حوالي 95 ميجا وات وتقع في منطقة "State of Oromia".

10- "Tis Abay II" وتنتج حوالي 73 ميجاوات من الكهرباء وتقع في منطقة "State of Amhara".

11- "Koka" وتنتج حوالي 43 ميجاوات وتقع في منطقة "State of Oromia".

12- "Awash II" وتنتج حوالي 32 ميجاوات وتقع في منطقة "State of Oromia".

13- "Awash III" وتنتج حوالي 32 ميجاوات من الكهرباء وتقع في منطقة "State of Oromia".

14- "Tis Abay I" وتنتج حوالي 11.4 ميجاوات كهرباء وتقع في منطقة "State of Amhara".

كما يتم توليد الطاقة الكهربائية عبر الرياح من خلال محطات Adama II بطاقة 153 ميجاوات، وAshegoda بطاقة 120 ميجاوات، وAdama I بطاقة 51 ميجا وات، بطاقة إجمالية 324 ميجاوات في المجموع.

ويتم توليد الكهرباء المتبقية 104 ميجاوات من مولدات الديزل ومحطة ألوتو الحرارية الأرضية (7.3 ميجاوات).

سد النهضة

يمثل سد النهضة الإثيوبي الكبير مستقبل إنتاج الطاقة في إثيوبيا، وبمجرد الانتهاء من السد سيكون الأكبر في أفريقيا حيث يبلغ طوله 1800 متر وارتفاعه 155 مترًا، ويحتوي على خزان مساحته 74000 مليون متر مكعب أو ما يعادل 74 مليار متر مكعب.

يقع المشروع على طول النيل الأزرق، على بعد حوالي 700 كم شمال غرب أديس أبابا، داخل منطقة بينيشانجول - جوماز، ويشتمل على سد RCC رئيسي ومحطتين للطاقة الكهرومائية تقع على ضفتي النهر.

ملحقات المشروع

تضم محطة الطاقة على الضفة اليمنى 10 توربينات فرانسيس (الواحدة تولد 375 ميجاوات)، بينما يشمل الجزء الموجود على ضفة النهر الأيسر 6 توربينات بسعة مركبة تبلغ 6000 ميجاوات وإنتاج سنوي متوقع يساوي 15000 جيجاوات في الساعة.

ويتضمن المشروع أيضًا ممرًا خرسانيًا لسطح الخرسانة (يوفر 15000 متر مكعب/ ثانية) وسد سرج مطحنة صخرية طوله 5 كيلومترات (يبلغ إجمالي حجمه 17 مليون متر مكعب)، وخط كهرباء 400 كيلو فولت يربط محطة Beles الفرعية بمحطة فرعية 500 كيلو فولت وغيرها من أعمال الملحقات (الطرق والجسور وغيرها).

جدوى المشروع

يعد مشروع GERD "السد الإثيوبي الكبير" هو المشروع الرئيسي المستمر للطاقة الكهرومائية في إثيوبيا، ومن المتوقع أن يضاعف الطاقة المستهلكة في إثيوبيا إلى 3 أضعاف وسيكون القوة الدافعة للبلاد لتصدير الطاقة إلى الدول المجاورة لها.

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