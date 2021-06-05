جريمة "جردل المياه".. تفاصيل مقتل شاب على يد شريكه في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

لم يتخيل "أمجد" أن طلبه لشريكه في العمل "فارس" بسكب "جردل مياه" سيتسبب في وقوع شجار ينتهي بمقتله، داخل موقف العاشر.

المجني عليه والمتهم يتشاركان في العمل بـ"سيارة كبدة" في موقع العاشر منذ أشهر قليلة، وكانت الأمور تسير على نحو طبيعي حتى أنهى أحدهما حياة الآخر في لحظة.

صباح أول أمس الخميس، استيقظ الاثنان نحو محل عملها وبدأ في إعداد تجهيزات السيارة، فنشب بينهما شجار بسبب إيراد السيارة، لكن المتواجدين مكنوا من تهدئة العراك.

بعد دقائق قليلة طلب "أمجد"، 26 سنة من شريكه فارس، العقد الثالث من العمر أن يسكب "جردل مياه" فنهره وتشاجر معه من جديد، لكن هذه المرة اختتمت برحيل الأول عن الدنيا.

تلقى قسم شرطة السلام، بلاغًا بالواقعة وحضر على الفور وسلم المتهم للنيابة العامة التي أمرت بحبسه 3 أيام على ذمة التحقيقات.

وتم نقل المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثمان، للوقوف على أسباب الوفاة.