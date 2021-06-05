شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء عمليتي ولادة قيصرية لسيدتين من مرضى كورونا بمستشفى الأحرار بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى أطباء قسم النساء والتوليد بمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق بالشرقية، بإشراف الدكتور عبدالكريم العراقي، مدير المستشفي، وبرئاسة الدكتور أحمد عثمان، رئيس القسم، عمليتين ولادة قيصرية لسيدتين من المصابين بفيروس كورونا المُستجد.

حضرت الحالة الأولى إلى المستشفى، وهي سيدة في نهاية العقد الثالث من عمرها، تُعاني من ضيق شديد في التنفس، فضلًا عن انخفاض نسبة الأكسجين وارتفاع كبير بدرجة الحرارة، لكن الفريق الطبي بالمستشفى تعامل مع الحالة وتم إجراء الفحوصات اللازمة وخضعت لعملية ولادة ناجحة مع دقات منتصف ليل اليوم التالي، على يد فريق طبي ضم الدكتور أحمد عثمان، استشاري النسا والتوليد، والدكتور عبدالله جابر والدكتور محمد سمير، أخصائي النسا والتوليد.

كما استقبلت المستشفى حالة لسيدة في منتصف العقد الثالث من العمر، تُعاني من زيادة كبيرة في الوزن مع ارتفاع نسبة انتشار فيروس كورونا، قيما خضعت إلى الفحوصات والإجراءات الوقائية اللازمة، وتمكن فريق طبي ضم كلًا من: الدكتور أحمد عثمان، استشاري النسا والتوليد، والنائب محمود حلمي، والدكتورة هناء عبدالوهاب، أخصائية النسا والتوليد، من إجراء عملية ولادة قيصرية ناجحة للسيدة بعد دخولها المستشفى بعدة ساعات.