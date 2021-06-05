شكرا لقرائتكم خبر عن «تطوير العشوائيات»: الانتهاء من ملف المناطق غير الآمنة والخطيرة في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن القيادة السياسية منذ توليها وهي تسعى إلى تطوير ملف العشوائيات الذي عاني من إهمال طوال عقود كثيرة في حكومات سابقة.

وأضاف «صديق» في اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «دي ام سي» اليوم السبت إن ما قامت به الدولة في ملف العشوائيات هو تحقيق لرؤية الدولة وكل الخطط التي تم تنفيذها وما يظهر هو صور حقيقية من واقع حياة المواطنين حاليًا.

وأشار إلى أن هناك 357 منطقة غير آمنة، تم الانتهاء من تطوير 315 منطقة بتكلفة وصلت إلى 30 مليار جنيه، ومتوقع خلال الشهر المقبل الانتهاء من جميع المناطق الغير آمنة لتصبح مصر خالية من المناطق الغير آمنة وذات الخطورة من أجل استكمال رؤية مصر 2030.

وأوضح أنه يجري حاليًا العمل على مشروعات حلايب وشلاتين وتطوير عواصم محافظات المدن الرئيسية، مستطردًا «ملف العشوائيات أهمل في عقود كثيرة من حكومات سابقة القضاء على عشوائيات غير آمنة وترد للناس حقوقها ببناء دولة على أساس، حتى يكون هذا المواطن الذي حصل على حقه شريك معنا في بناء البلد بعد ذلك مع التزامه بواجباته بالحفاظ على الشكل العمراني بها».