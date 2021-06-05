شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ «موارد مائية»: الانتهاء من «سد النهضة» في 2025 على الأقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا لم تشرع في الملء الثاني لسد النهضة كما أُشيع في السادس من شهر مايو الماضي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن كمية المياه المتوقع حجزها خلال الملء الثاني لسد النهضة انخفضت من 13.5 مليار متر مكعب إلى 4 مليارات فقط.

وأردف أن هناك نحو 9 مليارات متر مكعب من المياه سوف تصل إلى مصر والسودان، مشيرا إلى أن إثيوبيا قد تفشل في حجز 4 مليارات متر مكعب من المياه، حال عدم قدرتها على تعلية الجزء الأوسط 4 أمتار إضافية.

وأضاف عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أن تصريحات المسئولين الإثيوبيين حول موعد الانتهاء من اكتمال السد متضاربة، فهناك من يتحدث عن إتمام السد في 2022 وتصريحات آخرى تشير إلى اكتمال السد 2023.

ورجح أن يتم الانتهاء من سد النهضة الإثيوبي في 2025 على الأقل، لأن المرحلة المتبقية هي الأدق والأصعب وتحتاج وقت أطول، وهي مرحلة تركيب 13 توربينة، حيث لم يتم تركيب توربينة حتى الآن ولا يوجد ما يبرهن على جاهزية كل التوربينات.