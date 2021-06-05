شكرا لقرائتكم خبر عن «أحمد موسى» يحذر: «أديس أبابا لم تتراجع.. وتصريحات وزير الري الإثيوبي خدعة وتآمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا لو قامت بملء متر واحد من المياه في سد النهضة، يؤكد مجددا إرادتها لفرض سياسة الأمر الواقع، وهو ما ترفضه القاهرة والخرطوم.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، طالما أنه لا يوجد هناك اتفاق قانوني ملزم فإن الأمر يبقى خطير، لأن أي ملء –لو 3 سم- يعنى أنه إجراء أحادي.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن أديس أبابا لم تتراجع، وتصريحات وزير الري الإثيوبي خدعة وخديعة وتآمر، معربا عن أمله في أن تصدر وزارتي الخارجية بمصر والسودان بيانا لرفض تلك التصريحات.

وأكد على أن رئيس الوزراء الإثيوبي يرتكب جرائم يومية في بلاده وأصبح مهددا للدول المجاورة لبلاده، والأمم المتحدة تحذر اليوم من مجاعة في إقليم التيجري.