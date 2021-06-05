شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يكشف الفوائد السحرية لوجبة البليلة لمرضى القلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب بكلية طب القصر العيني، إن البليلة باللبن والمكسرات وجبة تحمل كل العناصر الغذائية، خاصة وأنها تحتوي على بروتين، ودهون في المكسرات، وكربوهيدرات في القمح، والفيتامينات الأساسية، لافتًا إلى أن البليلة تمتاز بأنها تحتوي على حبة القمحة التي تحتوي على نشويات معقدة.

وتابع «الوكيل»، خلال حواره ببرنامج «شارع القلب»، الذي يقدمه الإعلامي خالد صقر، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنه يفضل تحلية البليلة بالعسل، وليس بالسكر، خاصة لمرضى السكر، ويفضل إجراء البليلة باللبن خالي الدسم، خاصة وأن القشطة تحتوي على دهون مشبعة ترفع من نسبة الكوليسترول.

ولفت إلى أن مكسرات عين الجمل تحتوي على الأومجيا 6، التي تُحسن من نسبة الدهون في القلب، خلاف أنها وجبة سهلة ورخيصة للغاية في متناول المواطن المصري البسيط.