شكرا لقرائتكم خبر عن «محافظ الأقصر»: يتفقد أعمال التشطيبات بمدرسة الزراعة على مساحة 20 فدان بالطود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، جولة تفقدية في مدينة الطود، اليوم السبت، لمتابعة سير وتطورات الأعمال القائمة بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمدينة، والوقوف على حجم التنفيذ بها.

وبدأ محافظ الأقصر جولته، بتفقد أعمال التشطيبات النهائية لمدرسة الطود الثانوية الزراعية والتي يشرف على إنشائها هيئة الأبنية التعليمية وتنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمقامة على مساحة 20 فدان، منها مبان على مساحة 12 فدان، وتتكون من 15 ملحقا من مبنى تعليمي للمدرسة ومعامل إنتاج ألبان، وتربية منحلية، وصوب خشبية وزجاجية، وتربية الحيوانات والمواشي والإنتاج الداجني، وورشة نجارة وورشة ميكانيكا، و4 عنابر تسمين ومخازن وجراج للسيارات ومصلى وملعب قانوني، وملحق بالمدرسة مزرعة على مساحة 8 أفدنة.

واستمع محافظ الأقصر، إلى شرح عن طبيعة أعمال التشطيبات النهائية الجارية، والتي من المقرر الإنتهاء منها في 15 يوليو 2021، لتدخل الخدمة العام الدراسي القادم.

كما تفقد محافظ الأقصر، مشروع صرف صحي الطود القديمة والذي يتكون من 5 محطات رفع، حيث تفقد محافظ الأقصر أعمال تنفيذ الشبكات الأرضية الجارية والتي تم تنفيذ 6،5 كم إجمالي 9كم، كما تفقد محطة رفع نجع أبومسلم التي تم نهو الأعمال المدنية بها بنسبة 20%، وتم توريد الأعمال الكهروميكانيكية، وسيتم استكمال المعدات والأعمال الكهروميكانيكية وتشغيل المرحلة الأولى من المشروع في 30 ديسمبر 2021 .

رافق محافظ الأقصر، خلال الجولة، اللواء دكتور عماد أبوالعزايم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس أسعد مصطفى مدير المشروعات بالمحافظة، والدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، ومسئولي هيئة الأبنية التعليمية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المقاولين العرب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.