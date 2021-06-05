شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الجندي: تطوير قناة السويس مستمر لمواكبة تحديثات السفن العالمية .. (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق أسامة الجندي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن قناة السويس يتم تطويرها باستمرار حتى تكون مواكبة للتطور الذي تشهده أحجام السفن العالمية ويتم ذلك عبر توسيع وتعميق المجرى الملاحي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قناة السويس على مدار تاريخها تم غلقها 5 مرات وكان أخرها في عدوان 1967 واستمر إغلاق القناة لمدة 8 سنوات، ثم تمت إعادة افتتاحها في 5 يونيو 1977.

وكشف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أنه في البداية كان يتم العبور في قناة السويس عبر قافلتين من الشمال والجنوب ثم تطور الأداء في القناة وتم السماح بعبور السفن على مدار الـ 24 ساعة بعد إنشاء قناة السويس الجديدة.

وأشار الفريق أسامة الجندي إلى أن قناة السويس يمر بها نحو 8% من حجم التجارة العالمية وتوفر مسافات كبيرة جدا للسفن المارة بها في أهم ممر ملاحي في العالم.

وتابع الفريق أسامة الجندي، أن فكرة قناة السويس موجودة من عصر ما قبل التاريخ وهي قناة تاريخية تربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.