شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين فؤاد: 70 % من أمراض الحيوان انتقلت إلى الانسان بسبب خلل النظام البيئي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن 70% من أمراض الحيوان انتقلت إلى الانسان، بسبب الخلل في النظام البيئي، مشددة على ضرورة العمل بممارسات صحيحة، من أجل أن يكون النظام البيئي متماسك من أجل الجيل الحالي والاجيال المقبلة.

وتابعت «فؤاد»، خلال تصريحات إعلامية لفضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن القاهرة الكبرى من أكثر المناطق تلوثًا من ناحية الهواء، لذلك قامت القيادة السياسية بمشروع للحد من تلوث الهواء، وهذا خفض نسبة التلوث بنسبة وصلت لـ8%، وهذه النسبة كانت أكبر من التوقعات.

ولفتت إلى أن مشروع تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي من شأنه أن يساهم بشكل كبير للغاية في خفض نسبة تلوث الهواء، خاصة أن قطاع النقل ثاني اكبر ملوث البيئة في مصر، ومن ثم المخالفات