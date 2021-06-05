شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بطب القصر العيني يوضح كيفية تأهيل مريض القلب نفسيا قبل إجراء الجراحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب بكلية طب القصر العيني، إن هناك بعض الأشياء التي تطمئن المريض قبل إجراء أي عملية منها: رد فعله من مقابلة الجراح الذي سيقوم بإجراء العملية له، خلاف توضيح الطبيب الحالة المرضية بناءً على التوصيات العالمية.

وتابع «الوكيل»، خلال حواره ببرنامج «شارع القلب»، الذي يقدمه الإعلامي خالد صقر، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن: «إحساس المريض إن الدنيا مترتبة بيطمنه، أنا مش بحب أعمل عملية لأي مريض قلقان، لأن دخوله غرفة العمليات وهو مرعوب شيء غير جيد».

ولفت إلى أن الفرق الطبية المصرية أصبح لديها خبرة عالمية، خاصة خلال آخر 20 عامًا، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية المصرية أصبحت مطلوبة بشكل كبير في أوروبا والغرب، ويتقلدون الكثير من المناصب الكبرى في الخارج.