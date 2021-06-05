شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري التغذية العلاجية: الحرق لدى السيدات أضعف من الرجال لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن الحرق لدى السيدات أضعف من الرجال، وهذا يرجع إلى أن الكتلة العضلية لدى الرجل أكبر من المرأة، خلاف أن الرجل يخرج كثيرًا، ويمارس الرياضة بصورة أكبر من السيدات بدون أي قيود.

وتابع «غزالي»، خلال حواره مع الإعلامية سلمى سليمان، ببرنامج «حكاية أكلة»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء السبت، أن الإنسان قد يُصاب بالبدانة منذ الصغر بسبب الغذاء الخاطئ للأم وقت الرضاعة، معقبًا: «في أطفال عمرهم 6 شهور ولديهم زيادة في الوزن، وهذا بسبب سوء تغذية الأم، خلاف أن الكثير من الأمهات يرضعن أولادهم لبن صناعي».

ولفت إلى أن البنات بعد الجواز يرتفع وزنهن بصورة ملحوظة في المجتمع الشرقي، متابعًا: «في سيدات بتزيد 15 كيلو بعد سنة من الزواج، بسبب عدم الحركة».