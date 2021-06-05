شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو حسن : الدولار الذي ننفقه فى الوقاية يوفر 8 دولارات فى العلاج .. (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن القضاء على قوائم الانتظار في إجراء العمليات الجراحية أسهم في تقليل أعداد الوفيات بسبب كورونا.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولار الذي يتم إنفاقه في الوقاية يوفر 8 دولارات في العلاج.

وأكد الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق ، أن مصر نجحت في إنجاز أكبر مسحي بشري في التاريخ للمواطنين والقضاء على فيروس سي.