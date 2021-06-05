أحمد السجيني: قرارات نزع الملكية تكون بزيادة 20 % عن القيمة السوقية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن منطقة نادي الصيد كانت مهملة وتم بناؤها بشكل غير مخطط وكانت مثار للمشاكل.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل محافظ يتعاقب على محافظة الإسكندرية يقوم بمواجهة التحديات في ضوء المتاح له.

وأردف أن أهالي منطقة نادي الصيد أصحاب أصل والمنطقة بها العديد من الحرف والأهالي يخشون على مستقبل عملهم، مطالبا الحكومة والمحافظة بتوفير أماكن للأهالي أفضل مما عليه الآن.

وأضاف أن الدولة وضعت خطة لتطوير منطقة نادي الصيد للقضاء على الأحياء العشوائية، تم تخصيص مبلغ مالي لتنفيذ مشروعات تنموية في البنية التحتية بنادي الصيد .

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتعويض قاطن الوحدة السكنية حتى لو يكن مالكًا لها، موضحًا أنه لن يضار احد من أهالي منطقة نادي الصيد.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن من أنشأ منزله في حرم الطريق أو شارع سيتم تعويضه رغم أنه لا يحق له لأن بناءه مخالف.

وأوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قرارات نزع الملكية تكون بزيادة 20 % عن القيمة السوقية.