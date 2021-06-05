شكرا لقرائتكم خبر عن «عضة كلب».. عرض مسرحى بثقافة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الموسم المسرحى الجديد الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، قدمت فرقة قصر ثقافة سوهاج العرص المسرحى «عضة كلب» تأليف لؤى زهرة وإخراج كريم ممدوح، بحضور لجنة التحكيم وهم المخرج حمدى طلبة، د. عبدالناصر الجميل، بكرى عبدالحميد، خالد حسن، وليد فتحى.

ويدور العرض حول قصة غريبة من تحول كلب إلى بشرى على يد ساحرة شريرة، ليمر بتجارب البشر القاسية ولا يستطيع التعايش مع خيانة وغدر وكم الدمار والهروب، ليكتشف أن هناك كم من البشر يعيش نفس عيشة البهائم، طحنتهم الحياة والحروب ويتمنى عودته إلى حياته الأصلية ولو لحظة.