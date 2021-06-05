شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم :137859 من طلاب الدبلومات الفنية أدوا الامتحانات العملية والمعملية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن 137859 من طلاب شهادة إتمام الدراسة للدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) أدوا اليوم الامتحانات العملية والمعملية كلٌ في تخصصه/شعبته للدور الأول للعام الدراسي 2020/2021.

وأدى (137859) طالب وطالبة الامتحانات العملية والمعملية والتى بلغ عددها (247) امتحان في (811) لجنة لجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي).

وقام مشرفو عموم امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) بالتواصل مع لجان الإدارة للتأكد من قيام رؤساء لجان سير الامتحانات باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة (أعمال تعقيم اللجان- تسليم المهمات وأدوات التعقيم الخاصة بالطلاب والممتحنين.

ولم تتلق غرفة العمليات المركزية بالوزارة أي ملاحظات من غرف العمليات على مستوي الجمهورية، وكذلك من لجان الإدارة بجميع النوعيات خاصة بلجان سير الامتحانات أو شكاوي من الطلاب والممتحنين، وأن الامتحانات تسير سيرًا حسنًا بجميع اللجان على مستوي الجمهورية.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين هذا العام 2021 (800 ألف) طالب بجميع النوعيات، وقد بلغ عدد لجان الامتحانات العملية والمعملية (1352) لجنة امتحانية.

وصرح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن جميع المنتدبين للجان الامتحانات العملية والمعملية قد حضروا إلى اللجان.

كما شدد «مجاهد» على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والممتحنين، والتأكيد على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بالتنبيه على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة سواء من (الطلاب أو الممتحنين) فيما يخص الغش بجميع الوسائل وأيضًا حيازة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع (الممتحنين أو الطلاب- انتحال صفة الطالب) وإحالة أي وقائع في هذا السياق إلى الشؤون القانونية لإعمال شؤونها من خلال تطبيق القانون والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن والتي تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب في مادة أو في جميع المواد، وتصل إلى الحبس والغرامة لكل من شارك أو ساهم في التسهيل للغش.

وأشاد مجاهد بالإجراءات التي اتخذها قطاع التعليم الفنى قبل بدء الامتحانات العملية والمعملية ومنها عقد اجتماع عن بعد (On-Line) مع مديرو عموم التعليم الفني على مستوي الجمهورية للتأكيد على جاهزية المقرات المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام، والاستراحات المخصصة للسادة المنتدبين لأعمال الامتحانات، وتوزيع المستلزمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية على الطلاب والزملاء المشاركين في أعمال الامتحانات، وتعقيم اللجان أثناء فترة الامتحانات (العملية والمعملية – التحريرية)، والتأكيد على لجان السير باستبعاد كل من تظهر عليه علامات الإصابة بفيروس كورونا من الممتحنين، وفي حالة ظهور إصابة بين الطلاب يتم تأجيل الامتحان إلى الدور الثاني بالدرجات الفعلية المطلقة، وتواجد الأمن بجميع اللجان على مستوي الجمهورية.