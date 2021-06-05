شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "محلية البرلمان" عن أزمة عشوائيات نادى الصيد: "لن يتم الإضرار بأحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه جرى تخصيص مبالغ مالية لإعداد مشروعات خاصة بتطوير البنية التحتية في منطقة نادي الصيد بالإسكندرية، مشيرا إلى أن تلك المنطقة أهملت لسنوات، وتم بناؤها بشكل غير مخطط وبها كتلة سكانية ليست بالقليلة.

وأضاف "السجيني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "منطقة نادى الصيد تقع على جانبي مناطق مخصص لها تطوير شامل، والقرار كان تطوير المنطقة بالكامل، والرئيس السيسي وجه بصرف تعويضات لأهالي المناطق العشوائية التي يجرى تطويرها، سواء كانوا مالكين للوحدات السكنية أو غير مالكين لها".

وتابع السجيني: "تطوير منطقة نادي الصيد بالإسكندرية قرار تنموي صحيح 100%، وهناك مشكلة تواصل بين أصحاب القرار في التنفيذ على أرض الواقع وأهالي منطقة نادي الصيد، ويجب أن يكون هناك تنسيق وتواصل مستمر بين المسئولين والأهالي لتصحيح المعلومات المغلوطة حول التطوير".

وأضاف: "لن يكون هناك أي ضرر على أي مواطن فيما يخص سكنه في منطقة نادي الصيد بالإسكندرية، وذلك أثناء التطوير، ونتابع مشكلة أهالي نادي الصيد لحظة بلحظة، وعلى المحافظ الوفاء بتعهدات بعدم الإضرار بأهالي المنطقة".